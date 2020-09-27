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لجنة القيم تستدعي الخطيب لسماع أقواله ضد مرتضي منصور

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قرارًا باستدعاء محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، وذلك من أجل سماع أقواله فى شكواه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ويحضر محمود الخطيب إلى مقر اللجنة الأولمبية خلال الفترة القليلة المقبلة لسماع أقواله كاملة في الشكوى المقدمة منه ضد رئيس النادي الأبيض.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، وفي مقدمتها إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

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