نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة القيم تستدعي الخطيب لسماع أقواله ضد مرتضي منصور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اتخذت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قرارًا باستدعاء محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، وذلك من أجل سماع أقواله فى شكواه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
ويحضر محمود الخطيب إلى مقر اللجنة الأولمبية خلال الفترة القليلة المقبلة لسماع أقواله كاملة في الشكوى المقدمة منه ضد رئيس النادي الأبيض.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، وفي مقدمتها إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية.
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