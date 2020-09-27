نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض مسؤولو النادي الأهلي على نظرائهم في الرجاء المغربي ضم الأنجولي جيرالدو في صفقة شراء بدر بانون مدافع الفريق المغربي.

جاء عرض مسؤولو النادي الأهلي، من أجل تخفيض القيمة الشرائية للاعب المغربي بدر بانون من ثمن الصفقة.

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وترغب إدارة الرجاء في تبادل بعض اللاعبين مع الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه تحفظ النيجيري جونيور أجاي نجم الأهلي على الانتقال للرجاء في صفقة شراء بانون، معلناً رفضه الخروج للإعارة أو الانتقال لناد أفريقي.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النيجيري جونيور أجاي، بالانتقال إلى الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن صفقة بدر بانون.