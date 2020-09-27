أحمد أبو علي مديرا فنيا للإعلاميين خلفا لـ أحمد صالح

أعلن مجلس إدارة نادي الإعلاميين، عن تولى أحمد أبو علي مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلفا للكابتن أحمد صالح.

وأكد خالد فتوح نائب رئيس نادي الإعلاميين والمشرف العام على الكرة، أنه بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة طارق الشرباصي تم الاستقرار على إسناد المهمة لأحد أبناء النادي ويعاونه هاني عرفة ومحمد سعد ولحراسه المرمى أيمن عبد السلام.

كان قد تقدّم أحمد صالح باعتذار عن عدم استكمال تدريب الفريق الأول بنادي الإعلاميين عقب الخسارة بثلاثية أمام الألومنيوم بالجولة التاسعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يذكر أن مسئولى مجلس إدارة الإعلاميين تعاقد مع أحمد صالح لتولى المسئولية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى، بمنافسات الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.