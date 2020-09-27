أتليتكو مدريد يستضيف الطموح غرناطة في الدورى الإسباني

يستضيف فريق اتليتكو مدريد منافسه غرناطه اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الاسباني .

ويسعي فريق اتليتكو مدريد لتحقيق الفوز في اول مباراة له بالدورى بعد تأجيل الجولتين الماضيتين.

وضمت قائمة اتليتكو مدريد للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك - إيفو جربيتش

الدفاع: كيران تريبير - ستيفان سافيتش - فيليبي مونتيرو - نيوين بيريز - ماريو هيرموسو - مانو سانشيز - رينان لودي

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الوسط: توماس بارتي - كوكي ريسوريكسيون - ساؤول نيجويز - هيكتور هيريرا - فيكتور ماشين "فيتولو" - توماس ليمار - يانيك كاراسكو

الهجوم: ماركوس يورينتي - أنخيل كوريا - لويس سواريز - دييجو كوستا - إيفان سابونيتش - جواو فيليكس - كاميلو

وعن مشاركة سواريز المنضم حديثا لـ أتليتكو مدريد، قال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي امس : سينضم سواريز الي قائمة الفريق للمباراة وسنري إذا كان لديه القدرة علي المشاركة منذ بداية المباراة او اللعب كبديل .

علي جانب اخر يسعي فريق غرناطة لمواصلة نتائجه الايجابية في مشوار الدورى الاسباني حيث حقق الفوز علي كلا من اتليتك بلباو بنتيجة هدفين دون رد وبعدها الفوز علي ديبورتيفو الافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف.