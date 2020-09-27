مخطط شحاتة.. صراع المراكز يشتعل فى الجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدوري

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 .

ويشهد معسكر الجونة تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين فى ظل الرغبة إلى تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري .

ويعيش الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة حالة كبيرة من الحيرة قبل مواجهة الزمالك بسبب الصراع الكبير بين اللاعبين على المراكز قبل مواجهة الأبيض، ودخل الثنائى إسلام طارق ومحمود الغرباوي حارسي المرمى فى صراع سرش على حجز مكانة أساسية فى مباراة اليوم.



وكذلك الأمر بالنسبة لباسم على الظهير الأيمن وآلان تشامبيادي، وأيضا الكاميروني جوناثان مع عمرو سعداوى فى مركز الظهير الأيسر، ويبقي مركز الجناح الهجومي هو الأكثر اشتعالا بين اللاعبين فيتواجد به عدد كبير من اللاعبين الجاهزين لمواجهة الأبيض وعلى رأسهم عبدالفتاح عمورى وإسلام عبدالنعيم وإسلام رشدي وأحمد مجدى وأحمد حمدي.



وأيضا يفاضل رضا شحاته بين الثنائى الهجومي، والترا بوليا وأحمد ياسر ريان لاختيار أحدهما لقيادة الهجوم فى مباراة الجونة وإن كان الزامبي بوليا هو الأقرب أمام بالنسبة لخط الوسط فحسم اكرم توفيق وسرجى أكا تواجدهما فى التكشيل الأساسى وهو الأمر نفسه بالنسبة لثنائى قلب الدفاع بتواجد كلا من محمد نجيب ومحمود الجزار.

