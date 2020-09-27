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اكتساح أبيض .. تاريخ مباريات الزمالك أمام الجونة في الدوري قبل مباراة اليوم

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة صعبة عندما يلعب مساء اليوم مع الجونة باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ومن المقرر أن يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، مباراة اليوم من المدرجات، على أن يقود الأبيض في المباريات المقبلة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الي نادي التعاون السعودي .

ويشهد معسكر الجونة تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى واللاعبين فى ظل الرغبة إلى تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري .

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ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.

لعب الفريقان معا فى 10 مباريات جمعت الفريقين منذ صعود فريق الجونة للدوري الممتاز موسم 2009 – 2010.

ونجح الزمالك فى تحقيق  الفوز فى 5 انتصارات وسجل 15 هدفًا مقابل فوزا وحيدا للجونة و7 أهداف للجونة، فيما حضر التعادل بينهما 4 مرات آخرها (2 – 2) في الجولة 33 الموسم الماضي.

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