مقابل 20 مليون يورو.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم ظهير أياكس

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع إدارة أياكس أمستردام، لضم سيرجينو ديست ظهير أيمن الفريق الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " ADSportwereld"، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم سيرجينو ديست، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن ديست سيكون أولى صفقات فريق برشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.

وجاء تعاقد برشلونة مع ديست، لتعويض نيسلون سيميدو، الذي رحل مؤخرا إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقبل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.

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ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق برشلونة فشل في حصد أي لقب الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة، منذ 11 عامًا.