كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة فيايال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة، في الظهور الأول تحت مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الليلة، وفوز مقنع، من أجل الدخول في المنافسة على صدارة الليجا مبكرًا.

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو - بينيا - تينياس.

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خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - فيربز - أورخو - مينجو - سيرحي روبيرتو.