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الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لحسم ملف الأجانب مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الصيف الجاري.

ويرغب جيرالدو دا كوستا في الرحيل عن الأهلي دون الدخول في صفقات تبادلية، بينما أجاي لا يريد الخروج على سبيل الإعارة وطالب إدارة المارد الأحمر بحسم مصيره سواء بالبقاء أو الخروج.

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ويريد وليد أزارو معرفة موقفه من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، ويمتلك أزارو عدة عروض خارجية وتريد وتتمسك إدارة القلعة الحمراء باللاعب.

ويرى أزارو أن رينيه فايلر لن يمنحه فرصه بالمشاركة مع الفريق، وذلك ظهر خلال فترة تواجده مع الأهلي.

ويستعد الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر لمواجهة طنطا ضمن منافسات مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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