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ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة وذلك قبل المواجهة المُنتظرة التي سيخوضها الفريق ضد الوداد المغربي يوم السابع عشر من أكتوبر القادم لحساب لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتكمن الضربة التي تعرض لها المارد الأحمر في تعرض رامي ربيعه نجم خط دفاع الفريق للإصابة في مباراة طنطا يوم أمس السبت وخروجه مصاب خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وفي تصريحات تلفزيونية أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر أن إصابة ربيعة جاءت على مستوى العضلة الخلفية ولا تبدو بسيطة لكن الموقف النهائي سوف يتحدد اليوم بعد إجراء الفحص بالأشعة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق يحتاج لكافة العناصر أمام الوداد المغربي ويأمل الجهاز الفني ألا تزيد مده غياب ربيعة من أسبوع إلى أسبوعين.

يُذكر أن ربيعة إشتكى من إصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية أمام طنطا وظهر على اللاعب التأثر بصورة كبيرة وطلب الخروج من الملعب بسبب الآلام.

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