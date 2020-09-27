أرقام تخيف كارتيرون.. التعاون لا يعرف الفوز على النصر في مباريات خروج المهزوم

يبحث فريق التعاون بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن انتصاره الأول على نظيره النصر، في مباريات خروج المهزوم عندما يتقابلان، اليوم الأحد، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفريقان تقابلا في 6 مواجهات سابقة، كانت الأولى عام 1978 في مسابقة كأس الملك، وانتهت بفوز النصر 2-0، ثم تواجها عام 1990 في نهائي المسابقة ذاتها في المباراة الشهيرة التي كسبها النصر بهدفي ماجد عبد الله.

والتقى الفريقان مجددًا، لكن هذه المرة في مسابقة كأس ولي العهد، وكسب النصر المباراة 4-1، وتجدَّد اللقاء بينهما في المسابقة ذاتها عام 2012، وانتهت المباراة أيضًا نصراوية 4-2، وبعدها بثلاثة أعوام تقابلا في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحسم النصر اللقاء 2-1.

أما آخر مباريات خروج المغلوب بينهما، فكانت قبل خمسة أشهر تقريبًا في نهائي بطولة السوبر السعودي، يومها انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان للمرة الأولى لركلات الترجيح، التي حسمها النصر 5-4.

Advertisements