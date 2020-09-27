أرقام تخيف كارتيرون.. التعاون لا يعرف الفوز على النصر في مباريات خروج المهزوم

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفريقان تقابلا في 6 مواجهات سابقة، كانت الأولى عام 1978 في مسابقة كأس الملك، وانتهت بفوز النصر 2-0، ثم تواجها عام 1990 في نهائي المسابقة ذاتها في المباراة الشهيرة التي كسبها النصر بهدفي ماجد عبد الله.
والتقى الفريقان مجددًا، لكن هذه المرة في مسابقة كأس ولي العهد، وكسب النصر المباراة 4-1، وتجدَّد اللقاء بينهما في المسابقة ذاتها عام 2012، وانتهت المباراة أيضًا نصراوية 4-2، وبعدها بثلاثة أعوام تقابلا في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحسم النصر اللقاء 2-1.
أما آخر مباريات خروج المغلوب بينهما، فكانت قبل خمسة أشهر تقريبًا في نهائي بطولة السوبر السعودي، يومها انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان للمرة الأولى لركلات الترجيح، التي حسمها النصر 5-4.
ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون، اليوم الأحد، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، في مباراة سعودية خالصة، بـ ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل مواطنه التعاون بوصافة مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط.
وأكد نادي النصر، جاهزيته الكاملة لمباراة التعاون، وأجرى الفريق حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.
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