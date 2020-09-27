المقاصة يستعيد جهود دبش قبل مواجهة إنبي في الدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جهود مدافعه محمد دبش خلال مواجهة إنبي المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020. وغاب محمد دبش عن مواجهة المقاصة امام المقاولون العرب الماضية بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مشاركته مع الفريق الفيومي أمام الأهلي. وتعد عودة محمد دبش مهمة لدى الجهاز الفنى فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق وتألقه اللافت مع المقاصة فى الفترة الأخيرة. ويستعد المقاصة الآن بقوة لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمباراة للفوز بها والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة للفريق فى الآونة الأخيرة.

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