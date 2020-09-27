نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة مباراة الفريق الصعبة ضد غواصات فياريال اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الأسباني الذي يشهد اليوم مباريات هامة أخرى في نفس الجولة تجمع أتلتيكو مدريد على ملعبه غرناطة، ويلعب إشبيلية خارج الديار مع قادش، ويلعب أتلتيك بيلباو خارج ملعبه مع إيبار في أهم مباريات البطولة التي يحمل لقبها فريق ريال مدريد الذي التقى في نفس الجولة مع ريال بيتيس خارج ملعبه وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق انتصاره الأول في دوري هذا الموسم الذي شهد تأجيل مباريات ريال مدريد وبرشونة في الجولة الأولى لمشاركتهم في دوري الأبطال حتى وقت قريب، وسيبدأ موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يخوض ثاني مبارياته في الدوري الأسباني ضد فياريال ساعيا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن تمكن من افتتاح الموسم بتحقيق انتصار ثمين على ملعبه الكامب نو ضد جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف البارسا كلا من ميسي “هدفين”، وكوتينهو، حيث تقدم البرازيلي بهدف في الدقيقة 21 للفريق الكتالوني تكون خير بداية له مع الفريق بعد عودته من الإعارة من بايرن ميونخ، ثم أضاف الأسطورة ميسي هدف ثاني للكتالون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم البارسا بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني تمكن الضيوف من تقليص النتيجة مبكرا في الدقيقة الأولى بعد الاستراحة بهدف عن طريق خورخي، ولكن ميسي أضاف هدف ثالث سريعا للبارسا في الدقيقة 49 ليقتنص لفريقه الثلاث نقاط الأولى له في الليغا بعد أن تم تأجيل مباراته في الأسبوع الأول ضد إلتشي.

فريق فياريال يأمل في تحقيق الفوز ضد البلوغرانا، ومواصلة الانتصارات التي بدأها من الجولة الثانية التي استضاف فيها على ملعبه لا سيراميكا فريق إيبار بهدفين عن طريق مورينو، وباكو ألكاسير مقابل هدف وحيد عن طريق غارسيا، بينما في الجولة الأولى استضاف فريق هويسكا تعادل على ملعبه بهدف لكل فريق سجله مافيو أولا للضيوف قبل أن يتعادل جيرارد مورينو لفياريال من ركلة جزاء ليقتنص لفريقه نقطة وحيدة يصل بها رصيده حاليا إلى أربع نقاط.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

19:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت مصر.

22:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال