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مدافع الأهلي يؤدى برنامج تأهيل فى الجيم للتعافى من أكيلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سعد سمير، مدافع الأهلى، جلسة تدريبات بدنية واستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل مدافع الفريق تدريباته البدنية وتنفيذ برنامجه التأهيلى بعد إجراء جراحة فى وتر أكيلس مؤخراً، وأدى سعد سمير جانباً من التدريبات فى الجيم وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترسانة فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر.

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من ناحية أخرى، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع حمدى فتحى لاعب الفريق على هامش مران اليوم، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التى أقيمت أمس وحسمها الأهلى بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدورى الممتاز، فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة طنطا مراناً خفيفاً اليوم فى "الساونا"، فى إطار البرنامج الموضوع لمواجهة ضغط المباريات، فى الوقت الذى أدى فيه باقى اللاعبين مراناً قوياً فى ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الترسانة.

على صعيد آخر، تأكد غياب ثنائى الفريق أيمن أشرف وعمرو السولية عن المباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الأهلى أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة، كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك، بعدها ينضم لصفوف نسور قرطاج، موضحا أنه تحدث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة.

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