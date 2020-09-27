شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن شفاء حارس الفريق من "كورونا".. ويترقب نتيجة مسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق على لطفى والتى أجراها مؤخراً، وأوضح مدير الكرة بالنادى أن لطفى سوف يخضع لمسحة طبية جديدة غداً، وفى ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق، وغاب لطفى عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب إيجابية مسحة كورونا التى خضع لها اللاعب منذ فترة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترسانة فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمباريات كأس مصر.

من ناحية أخرى، رفض رينيه فايلر الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، موضحاً أنه لا يرغب فى الحديث عن هذه النقطة فى وسائل الإعلام، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا، ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية فى أوربا أو غيرها قال فايلر، "هل كنت فى دماغى حتى تعرف أننى تلقيت عروضا؟، بالتأكيد أتلقى عروضاً لكنى لا أفكر فى هذا الأمر لأن تركيزى مع الأهلى فقط وأرغب فى تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزى حالياً".

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مستقبل فايلر مع الأهلى وأعلن الأخير أن الخميس المقبل سيشهد حسم مصير فايلر مع الاقتراب من رحيل المدير الفنى وتعيين مدرب أجنبى، وأبدى المدرب السويسرى ارتياحه للفوز على طنطا خلال المباراة، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً فى رحلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخراً فى بطولة الدورى بعدما حسم الأهلى اللقب رسمياً منذ أسبوع.

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وأضاف، "شاهدت مباراة الوداد والرجاء وأحتفظ برأيى الفنى لمناقشته مع جهازى المعاون، وهو جزء من عملى للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة المهمة".

وأكد فايلر أنه لا يشغل نفسه بمباراة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى نصف نهائى دورى أطبال أفريقيا لأنه يركّز فى كل مباراة على حدة ولا يشغله حالياً سوى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر، ورفض المدير الفنى الحديث عن أفضل لاعب فى الأهلى هذا الموسم موضحاً ان هناك لاعبين قدموا عروض جيدة لكن الفريق فى النهاية هو النجم ولا يمكن إختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب، موضحاً أن أحمد فتحى غاب عن لقاء طنطا لرغبة الجهاز الفنى فى إراحته أما وليد سليمان فقد غاب بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، مُتمنياً أن تكون إصابة رامى ربيعة أمام طنطا بسيطة.