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منتخب الشباب يطلب حسام أشرف وياسين مرعى من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، ضم حسام أشرف وياسين مرعى ثنائى الزمالك لمعسكر الفراعنة المقام فى الوقت الحالى استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم فى موريتانيا 2021، ويمر الجهاز الفنى بأزمة كبيرة فى ضم اللاعبين الأساسيين لمعسكر المنتخب، فى ظل تمسك الأندية بلاعبيها، حيث انطلق معسكر الفراعنة بوجود 5 لاعبين فقط من القوام الأساسي وتغيب 18لاعباً.

فى السياق ذاته، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين، وديتين مع منتخب يومى 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل، فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا فى مارس المقبل.

وتقرر إقامة وديتى منتخب مصر أمام السعودية بالقاهرة، ثم سفر الفراعنة بعدها فى أول نوفمبر إلى تونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا.

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وفى سياق متصل تسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يومى 24 و25 أكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيلها.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم فى معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضى ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التى تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس فى السابع من نوفمبر، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثانى إلى كأس أمم أفريقيا بموريتانيا.

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