شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات حسن شحاتة والجوهرى والخطيب على جدران اتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسؤولو اتحاد الكرة إجراءات وضع صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الاتحاد، وتضمنت مجموعة من ذكريات فوز المنتخب الوطنى ببطولاته القارية بقيادة حسن شحاتة ومشاركاته فى بطولة كأس العالم بقيادة محمود الجوهرى، وكذلك مشاركات محمود الخطيب رئيس الأهلى مع المنتخب وغيرهم من نجوم الكرة المصرية. وكان اتحاد الكرة عكف على إجراء تطوير المدخل يتضمن الكؤوس التى حصدتها المنتخبات وقميص المنتخب وأسماء اللاعبين أعضاء نادى المائة.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أنه تلقى اتصالا من مسئولى اتحاد الكرة للحصول على "قفازه" لوضعه فى متحف الجبلاية المزمع إنشاؤه، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "اتحاد الكرة كلمونى عايزين القفاز عشان متحف الجبلاية، وكلموا حسن شحاتة ومحمود الخطيب وأحمد حسن وحازم إمام، وعدد كبير من رموز الكرة المصرية من أجل وضع مقتنياتهم فى متحف اتحاد الكرة. "

وعن مواجهة الأهلى وطنطا قال شوبير، "أكبر مكاسب الأهلى من اللقاء مشاركة حسين الشحات لمدة 20 دقيقة، وخروج الشناوى بشباك نظيفة ليعادل رقم شريف إكرامى فى قائمة الكلين شيت، بينما تظل أكبر الخسائر تجدد إصابة رامى ربيعة فى العضلة الخلفية، وفى حال غيابه عن مواجهة الوداد المغربى سوف تكون خسارة كبيرة للفريق الأحمر ."

وعن رضا عبد العال قال شوبير، "لو تلاحظوا مش بعلق خالص على أى حاجة لرضا عبد العال، هسيبه لما ياخد فرصته فى الدورى وبعدها نحكم عليه".

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وعن فايلر قال شوبير، "الامور لا تزال غير واضحة قد تكون مباراة الترسانة هى الأخيرة للمدرب السويسرى مع الأهلى".

وعن فريق الوداد المغربى قال شوبير، "إنه تعاقد مع أيوب الكعبى ومؤيد اللافى وهما لاعبان مميزان ولكن لا يحق لهما المشاركة أمام الأهلى، ليس صحيحاً أن المغرب بإمكانه التأثير على الكاف لقيدهما، مصر والمغرب لا يستطيعان التأثير على قرارات الكاف مطلقاً".

ويواصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي مشاوراته مع لجنة التخطيط بالنادى بشأن مدرب الفريق الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى بعدما تم الاستقرار على رحيل فايلر عقب مباراة الترسانة يوم الأربعاء المقبل بكأس مصر، وفتح الخطيب خلال الساعات الماضية خط اتصالات ساخن مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح بهدف الوصول لاتفاق بشأن المدرب الجديد المقرر الإعلان عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

على الصعيد، رفض مسئولو الأهلى اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة رينيه فايلر، ويأتى رفض إدارة الأهلى للتعاقد مع كوبر فى إطار رحلة النادى للتعاقد مع مدرب أجنبى لتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعدما استقر الأهلى على فسخ عقد فايلر بدءاً من أول أكتوبر المقبل بسبب الخلاف بين الطرفين حول بعض الشروط التى حددها فايلر من أجل البقاء مع الأهلي.