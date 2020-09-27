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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم وليد لاعبة اليد: هوايتى قراءة الروايات وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مريم وليد" لاعبة اليد السابقة فى نادى الشمس، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
قراءة الروايات ومشاهدة المسلسلات الأجنبية .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
السينابون والفراخ سويت اند ساور .من نجمك المفضل؟
آسر ياسين .من مطربك المفضل؟
عمرو دياب
مذيعة .لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
ممكن استخدم الصوت العالى إذا لزم الأمر .مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
هند صبرى ونيللي كريم .بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
شخص رياضى علشان يكون بيتحمل المسئولية.
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