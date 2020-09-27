رضال عبد العال لمنتقديه: مبدربش طنطا فسحة ولا بتنطط زي الأراجوزات

أكد رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا، أن البعض يتعمد انتقاده بعيدا عن المباريات، مشيرًا إلى أنه قدم مباريات جيدة أمام الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري مؤخرًا.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لم أكن أجلس في الاستوديوهات (اتنطط مثل الأراجوزات)، عملت لمدة عشرين عاما في الدرجة الثانية، ومن يعمل فيه يكون مدربا مخضرما".

وأضاف: "أعرف كل الأمور عن اللاعبين، لاعبي طنطا جيدين، ولكن غياب الثقة بسبب الخسائر وتغيير الأجهزة الفنية، هي السبب فيما حدث في بعض المباريات".

وواصل: "لاعبي الأهلي قيمتهم المالية كبيرة، ولديهم الحلول الفنية، ومحمد الشناوي أسد في حراسة المرمى، الأهلي يضم إمكانيات مالية وفنية ومحترفين كبار مثل معلول وبادجي وأجايي، ولكن نعذرهم بسبب الإجهاد، في ظل ضغط المباريات".

وأكمل: "نزول افشة في الشوط الثاني ساهم في تحريك لاعبي الأهلي، وكذلك الزمالك عندما شارك بنشرقي أمام طنطا، لا يوجد مقارنة بيننا وبين الناديين الكبار".

وأردف: "مناطحة لاعبي طنطا لفريقي الأهلي والزمالك يستحقوا الشكر عليه".

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واستطرد: "بن شرقي عندما شارك مع الزمالك أمام طنطا قام بتغيير تكتيك الفريق تماما، ونفس الأمر مع نزول أفشة الأهلي، الثنائي شارك بشكل جيد، ويجب إراحة اللاعبين الكبار في الفريقين من أجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي مهمة قومية، الأحمر حسم الدوري، والأبيض سيحصل على المركز الثاني".

وواصل: "يجب الآن الاهتمام بتجهيز اللاعبين في الأهلي والزمالك لمواجهتي الوداد والرجاء، انصح القطبين بضرورة إراحة الهيكل الأساسي لهم في المواجهات المحلية القادمة".

وتابع: "لا أدرب طنطا "نزهة أو فسحة" مرتبط بعقد رسمي لمدة موسم ونصف، لن أرحل إلا في حالة تلقيت عرضا من منتخب مصر، بعد الاتفاق مع فايز عريبي رئيس النادي".

وزاد: "البعض أخذ عني انطباع أن "بهزر أو بهرج"، ولكن كنت أركز في المباراة، ومثلا في الشوط الثاني دفعت بـ حامد حمدان على حساب أونش من أجل إيقاف علي معلول ظهير أيسر الأهلي".

وأتم: "حاولت إبطال جبهة معلول بكافة الطرق، البعض لا ينتقدني بشكل فني، ولا يريدون إعطاء النادي حقه في المباراتين، رغم أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة".