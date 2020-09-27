مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: دوهيرتي - إريك داير - سانشيز - ديفيز. خط الوسط: داني وينكس - إيميل هويبيرج - لوسيسلو. Advertisements خط الهجوم: سون - لوكاس مورا - هاري كين. ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الـ 14. وتراجعت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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