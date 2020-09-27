الأستاذ والبريميرليج.. هل يقود أنشيلوتي إيفرتون لاستعادة المجد الغائب؟

انطلاقة مذهلة حققها فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي.

إيفرتون لم يحقق هذه الانطلاقة منذ سنوات طويلة، مما يوحي أن الفريق قد يكون منافسا شرسا على لقب الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، خاصة وأنه يملك مدربا يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الكرة الأوروبية نتيجة خبراته الكبيرة في ملاعب القارة العجوز.

ووفقا لشبكة " سكواكا" الإنجليزية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه هي المرة الأولى منذ موسم 1994، التي ينجح فيها إيفرتون في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات متتالية بـ الدوري الإنجليزي.

بدأ إيفرتون الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنهام بهدف نظيف، ثم سحق وست بروميتش بنتيجة 5 - 2، ثم تغلب على كريستال بالاس، أمس، السبت، لينفرد بصدارة جدول البريميرليج مؤقتا.

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عدم قيام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بإجراء صفقات من العيار الثقيل مثلما يحدث كل موسم، بسبب الأزمة المالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، قد يفتح الباب أمام إيفرتون للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

تشيلسي هو الفريق الوحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي الذي أنفق مبالغ طائلة على الصفقات هذا الصيف، حيث دفع ما يقرب من 200 يورو، لكنه رغم ذلك فقد 4 نقاط في أول 3 مباريات.

كارلو أنشيلوتي الملقب بـ " الأستاذ" بعث الأمل في نفوس عشاق التوفيز لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 33 عاما، حيث كان آخر تتويج لـ يفرتون بلقب البريمرليج في موسم 1987.