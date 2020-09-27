ليفربول مهدد بفقدان نجمي الفريق أمام أرسنال

يستعد فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح محترفنا المصري، لمواجهة ضيفه آرسنال بقيادة مواطنه محمد النني، غدًا الإثنين، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت"، فإن ليفربول سيدخل موقعة آرسنال بلاعبين مهددين بالغياب وهما أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا.



وأكدت الصحيفة أن الثنائي لم يظهرا في الحصة التدريبية للفريق اليوم، لذلك تحوم الشكوك حول مشاركتهما ضد آرسنال.

وينتظر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، موقفهما الأخير، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن تواجدهما.

وكان ليفربول حامل اللقب قد حقق الفوز في أول مباراتين خاضهما في الدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد وتشيلسي، وضمن 6 نقاط.