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الأهلي يعلن سلبية مسحة نجمه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة لحارس مرمى الفريق علي لطفي والتي أجراها مؤخرا.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن لطفي سيخضع لمسحة طبية جديدة غدا، وفي ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب لطفي عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها اللاعب منذ فترة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترسانة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر.

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