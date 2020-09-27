نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة نجمه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق علي لطفي والتي أجراها مؤخرا.
وأوضح مدير الكرة بالنادي أن لطفي سيخضع لمسحة طبية جديدة غدا، وفي ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.
وغاب لطفي عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها اللاعب منذ فترة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترسانة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر.
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