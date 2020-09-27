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الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

ويواصل مسؤولو نادي الزمالك، محاولاتهم لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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من جانبه تقدمت إدارة الزمالك بعرض جديد قيمته 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل دونجا، بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل طلب مسؤولو نادي بيراميدز الحصول على 50 مليون جنيه، من أجل التخلي عن نبيل دونجا، للزمالك في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا خاض 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.

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