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الأهلي يبدأ التواصل مع مسئولي المغرب قبل مواجهة الوداد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ التواصل مع مسئولي المغرب قبل مواجهة الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول للمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإداري يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا، فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي يجري حاليا مع إدارة النادي.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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