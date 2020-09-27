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الدولى للتايكوندو ينعى أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الاتحاد الدولى للتايكوندو اللواء أحمد فولى، نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الأفريقي والعربى الذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض، بعد رحلة حافلة بالألقاب والإنجازات على المستوى الأفريقى والدولى، وأرسل الاتحاد الدولى للتايكوندو خطابا ينعى فيه الراحل تقديرا لعطائه داخل المنظومة الدولية للعبة.

وكان الاتحاد العالمى للتايكوندو قد أسند للاتحاد الأفريقى برئاسة الفولى تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل فى أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، خاصة بعدما نظم المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

الفولي أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

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كما نعت اللجنة الاولمبية و الاتحاد المصرى للتايكوندو ، و عدد من الاتحادات الرياضية ، رحيل الفولى ، الذى قدم الكثير للعبة على جميع المستويات .

 


نعى الاتحاد الدولى

 

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