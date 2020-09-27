ماذا ينتظر مرتضى منصور حال الامتناع عن حضور جلسة التحقيق بالأولمبية.. مصدر يجيب

استقرت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية على استدعاء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة منه.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية والتى على الفور قررت تحويل مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

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الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع أن فى حال عدم حضور رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق معه بشأن الشكاوى المقدمة له فإنه يعد امرا مخالفا للوائح والقوانين الخاصة بالميثاق الأولمبي .

وقال ان عدم حضور مرتضى منصور أو مندوب عنه فإن لجنة القيم ستتخذ إجراءات وقرارات وفقا للشكاوى المقدمة ضده وسيتم الإعلان عنها على الفور وسيتم تطبيقها مؤكدا ان القانون واللوائح الرياضية فوق الجميع .

وكان مرتضى منصور أطلق هجوما حادا على مجلس الاولمبية بقيادة هشام حطب مؤكدا أنه هناك مخططا ضده من أجل تعطيل مسيرته مع الزمالك والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى عهده .