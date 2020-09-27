ماذا ينتظر مرتضى منصور حال الامتناع عن حضور جلسة التحقيق بالأولمبية.. مصدر يجيب

استقرت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية على استدعاء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة منه.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.
وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية والتى على الفور قررت تحويل مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.
الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.
قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.
وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع أن فى حال عدم حضور رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق معه بشأن الشكاوى المقدمة له فإنه يعد امرا مخالفا للوائح والقوانين الخاصة بالميثاق الأولمبي .
وقال ان عدم حضور مرتضى منصور أو مندوب عنه فإن لجنة القيم ستتخذ إجراءات وقرارات وفقا للشكاوى المقدمة ضده وسيتم الإعلان عنها على الفور وسيتم تطبيقها مؤكدا ان القانون واللوائح الرياضية فوق الجميع .
وكان مرتضى منصور أطلق هجوما حادا على مجلس الاولمبية بقيادة هشام حطب مؤكدا أنه هناك مخططا ضده من أجل تعطيل مسيرته مع الزمالك والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى عهده .
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