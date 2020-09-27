رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ينعي الراحل أحمد فولي

قام الدكتور شو وانج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، بإرسال خطاب نعي و تعزية في وفاة اللواء احمد فولي نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الافريقي الي جميع اسرة التايكوندو العالمي.

واعرب رئيس الاتحاد الدولي، عن الخسارة الكبيرة لوفاة اللواء فولي كما ذكر فيه الإنجازات و النجاحات الكبيرة التي اسهم فيها وشهدها الاتحاد الدولي عامة و الأفريقي خاصة تحت قيادته.

و من ناحيته أرسل عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري ايميل الي رئيس الاتحاد الدولي و جميع اسرة التايكوندو العالمية و التي جاء فيها: " اشكر لكم عزائكم و كلماتكم الطيبة الغالية و لقد صدمنا بوفاة اللواء احمد الفولي و الخسارة الكبيرة لهذه الشخصية المميزة كأخ و صديق و قائد وندعو الله ان يرحمه و يدخله جناته و ان يلهم أسرته و أحبائه الصبر و السلوان".