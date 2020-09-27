أتليتك بيلباو يفوز علي إيبار 2-1 في الدوري الإسباني

حقق فريق اتليتك بيلباو الفوز علي ايبار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب بلدية ايبوروا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الاسباني .
تقدم فريق اتليتك بيلباو عن طريق اوناي لوبيز في الدقيقة 40 من وتعادل ايبار عن طريق كيكي في الدقيقة 48 وسجل الهدف الثاني لفريق بيلباو اوناي لوبيز في الدقيقة 87
شهدت المباراة تحفظا كبيرا من جانب الفريقين وانحسر اللعب في اغلب اوقات المباراة في نصف الملعب بنسبة استحواذ متساوية تقريبا بين الفريقين .
الفاعلية علي المرمي فكانت لفريق اتليتك بيلباو الذي سدد 9 كرات ونجح في 5 منها فى تشكيل خطورة علي المرمي بينما سدد فريق ايبار 7 كرات واحدة فقط كانت بين الثلاث خشبات.
بهذه النتيجة صعد فريق اتليتك بيلباو للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط ، بينما جاء ايبار في المركز الـ 14 برصيد نقطة وحيدة .
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