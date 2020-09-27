مدرب من العيار الثقيل.. موقع إيطالى يفجر مفاجأة عن خليفة فايلر فى الأهلي

فجر موقع إيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المدرب المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا لـ السويسري رينيه فايلر الذى اقترب من الرحيل.
وقال موقع " أنيوز 24 " الإيطالى أن المدرب الكبير سباليتى اقترب بقوة من قيادة النادي الأهلي فى إفريقيا خلال الفترة المقبلة .
وتابع : " وفقا لمعلوماتنا الأهلي تواصل بقوة خلال الساعات الماضية من سباليتى لاستطلاع رآيه فى تدريب الفريق الأحمر وأبدى المدير الفنى مرونة كبيرة " .
وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.
كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا.
كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
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