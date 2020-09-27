محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لملاقاة نظيره نادي ليستر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: حراسة المرمى: إيدرسون مواريش خط الدفاع: كايل ووكر - إيريك جارسيا - ناثان آكي - بنجامين ميندي Advertisements خط الوسط: رودريجو - فيرناندينيو - كيفن دي بروين خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - رحيم ستيرلنج يذكر أن نادي مانشستر سيتي استطاع الفوز في أولى مبارياته في البريميرليج الأسبوع الماضي على حساب وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز ليستر في أول مباراتين له في المسابقة على وست بروميتش وبيرنلي.

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