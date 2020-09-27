رسالة من أمرابط للنصر السعودي قبل مواجهة التعاون

وجّه المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي رسالة خاصة قبل المباراة الهامة المنتظرة ضد التعاون والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

ويلتقي النصر مع التعاون مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا والمقامة حاليًا في الدوحة بنظام التجمع.

وكتب أمرابط عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “خالص دعواتي بالتوفيق لحبي الكبير النصر العالمي اليوم وننتظر فرحة كبرى تسعد جماهيرنا الغالية”.

وتنطلق ضربة بداية مباراة النصر مع التعاون في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأحد عند تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:45.

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وكان النصر قد تأهل لدور الستة عشر عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ليواجه التعاون ثاني المجموة الثالثة بـ9 نقاط من 6 جولات خاضها كلا الفريقين.

وينتظر أن يتأهل فريق سعودي “النصر أو التعاون” لدور الثمانية للحاق بفريق الأهلي الذي نجح في حجز أو مقاعد هذا الدور على حساب شباب أهلي دبي الإماراتي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع نهائي “الثمانية” دوري أبطال آسيا 2020 للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر.