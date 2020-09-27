الارشيف / الرياضة

هوفنهايم يتقدم على بايرن ميونخ بهدفين في الشوط الأول بالدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم فريق هوفنهايم على منافسه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب راين نيكار ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني . 

تقدم فريق هوفنهايم عن طريق ارمين بيساكسيتش في الدقيقة ال16 من عمر اللقاء وأضاف الثاني مؤنس دبور في الدقيقة 24 قبل ان يقلل بايرن ميونخ الفارق بهدف كيميتش في الدقيقة 36 من زمن المباراة . 

الاستحواذ كان لصالح فريق بايرن ميونخ بنسبة 75% مقابل 25% لفريق هوفنهايم . 

سدد فريق هوفنهايم 8 كرات منهم 4 بين الثلاث خشبات مقابل 7 تسديدات كرة واحدة فقط كانت في المرمى وجاء منها هدف كيميتش . 

جدير بالذكر ان فريق بايرن ميونخ حقق الفوز في المباراة الاولى على فريق شالكة بنتيجة 8 أهداف نظيفة أمام فريق هوفنهايم خسر المباراة الأولى أمام ماينتس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هوفنهايم يتقدم على بايرن ميونخ بهدفين في الشوط الأول بالدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا