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الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية بسبب إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض اللاعب لمزق في العضلة الخلفية ويتغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

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وتأكد غياب رامي ربيعة عن مواجهتي النادي الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يقام لقاء الذهاب في المغرب يوم 17 أكتوبر بينما يقام لقاء يوم 23 في القاهرة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة قوية في العضلة الخلفية خرج على أثرها من الملعب خلال لقاء فريقه أمس في الوقت بدلا من الضائع واستكمل الأهلي المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وفاز النادي الأهلي بهدف نظيف أمام طنطا، أحرزه عمرو السولية، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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