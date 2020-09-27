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برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من توجيه ضربة موجعة لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني وذلك بعد الحصول على توقيع الظهير الأيمن سيرجينو ديست لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة " دي تيليجراف " الهولندية أن إذاعة راك الكتالونية قد أكدت يوم أمس السبت أن اللاعب سوف يسافر لإسبانية صباح يوم غداً من أجل الكشف الطبي وتوقيع العقود الرسمية.

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وسيكون ديست الصفقة الأولى التي يحصل عليها الفريق وذلك تحت قيادة رونالد كومان الذي تولى تدريب البلوجرانا خلفاً للمدير الفني المقال كيكي سيتين والذي رحل عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يكون برشلونة قد وجه ضربة قوية لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني والذي كان يريد الحصول على خدمات اللاعب من أجل دعم الجبهة اليمنى بعد رحيل الكانتارا لصفوف ليفربول وعودة كيميتش للعب في وسط الميدان.

لكن كومان طالب إدارة برشلونة بالحصول على خدمات ديست من أجل تعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

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