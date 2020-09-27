الارشيف / الرياضة

صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مدة غياب نجم هجوم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس عقب الإصابة التي تعرض لها أمام وولفرهامبتون.

وعلى صعيد آخر، استبعد المنتخب البرازيلي جابرييل جيسوس من مباراتي بوليفيا وبيرو يومي 9 و13 أكتوبر المقبل على الترتيب في إطار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام:"جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر، يعاني من مشكلة عضلية، كما أننا نفتقد سيرجيو أجويرو للإصابة".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"نمتلك العديد من الخيارات لتعويض غياب جيسوس وأجويرو، حيث لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذان يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضًا، سنرى ما سيحدث".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا