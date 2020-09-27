الارشيف / الرياضة

ساسولو يفوز برباعية على سبيزيا وفي الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسولو يفوز برباعية على سبيزيا وفي الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ساسولو  فوز كبيرعلى مضيفه سبيزيا 4 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً.

ورفع ساسولو رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا لحين انتهاء منافسات الجولة الثانية في الوقت الذي خسر فيه سبيزيا مباراته الأولى في الموسم.

وتقدم فيليب ديوريتشيتش بهدف لساسولو في الدقيقة 12 ثم تعادل أندري جالابينوف لسبيزيا في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل ساسولو ثلاثة أهداف متتالية عن طريق دومينيكو بيراردي من  ضربة جزاء في الدقيقة 64 وجريجوري ديفريل في الدقيقة 66 وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 76.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساسولو يفوز برباعية على سبيزيا وفي الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا