تريزيجيه ينهي تدريباته مع استون فيلا لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أنهي لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه تدريباتهم مع نادي استون فيلا استعدادا لمواجهة نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين فى تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. Advertisements وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرغب نادي استون فيلا لتحقيق الفوز لمواصلة البداية الجيدة فى البطولة الإنجليزية بعد ما حقق الفوز بالجولة الماضية أمام شيفيلد يونايتد 1 / 0.

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