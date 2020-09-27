شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و الجونة ..طارق يحيى يبحث عن رد الاعتبار أمام رضا شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل طارق يحيى عن رابع مبارياته في قيادة الزمالك بمنصب الرجل الأول ، بمواجهة الجونة في الثامنة مساء، حيث سبق و قاد الفريق الأبيض في 3 مباريات رسمية كمديرا فنيا ، مرة في قبل نهائى كأس مصر عام 2017 ، و مرتان في الموسم الحالي ، ويدخل طارق يحيى المباراة ولديه هدف شخصى يريد تحقيقه، وهو رد الإعتبار أمام رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، والذى يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لبيدرو بارنى .

مواجهة اليوم بين الزمالك و الجونة في الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، هي الثانية التي تجمع طارق يحيى و رضا شحاتة كمديرين فنيين ، المباراة الأولى التي جمعتهما ، أقيمت في ديسمبر من العام الماضى وبالتحديد 21 ديسمبر، فاز فريق الجونة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى ، كان طارق يحيى مديرا فنيا للطلائع وقتها.

لذلك سيحاول طارق يحيى رد الاعتبار والثأر من رضا شحاتة في مباراة اليوم و الفوز بنقاط المباراة الثلاثة .

ويدخل الزمالك مباراة الجونة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا