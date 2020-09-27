دوت الخليج -

توتنهام يسقط بالتعادل أمام نيوكاسل

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة والتي شهدت فوز ليدز على شيفيلد يونايتد 1 -صفر. توتنهام يسقط بالتعادل أمام نيوكاسلسقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة والتي شهدت فوز ليدز على شيفيلد يونايتد 1 -صفر. وتقدم توتنهام بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 25 وتعادل كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء. ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، أمام تشيلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يسقط بالتعادل أمام نيوكاسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.