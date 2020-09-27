ملك المواجهات المصيرية.. خبرة كارتيرون تهدد سجل النصر الذهبي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، بين النصر والتعاون، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة النصر ضد التعاون في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 7 بتعليق حسن العيدروس، والكأس 3 بتعليق خليل البلوشي.

النصر ضد التعاون:

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل قطع خطوة نحو حلم التتويج بدوري أبطال آسيا في المرة الأولى في تاريخ العالمي.

في المقابل يطمح التعاون بقيادة مدربه الفرنسي بارتيس كارتيرون لمواصلة كتابة التاريخ، بانتزاع الفوز من النصر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

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كان بارتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، قاد التعاون مؤخرا للفوز للتأهل إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا، للمرة الأولى في تاريخ السعودي.

خبرة " كارتيرون" تهدد سجل النصر الذهبي:

ويمتلك فريق النصر سجلال ذهبيا أمام التعاون في الأدوار الإقصائية، حيث تواجه الفريقان في 6 مناسبات فاز بهم النصر جميعا.

لكن خبرة كارتيرون تهدد سجل النصر الذهبي أمام التعاون، حيث يجيد المدرب الفرنسي بالتعامل مع المباريات الكبيرة، حيث فاد الزمالك مؤخرا بقهر الترجي مرتين الأولى في السوبر الأفريقي والثانية في دوري أبطال أفريقيا، والأهلى مرتين ايضا، في السوبر المصري، والدو الثاني من مسابقة الدوري.

كاتيرون ايضا صاحب إنجازات كبيرة، حيث توج بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري مرة، والدوري الكونغولي مرتين.