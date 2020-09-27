أحمد نجيب يحقق المركز الرابع في الباراكانوي بكأس العالم

احتل أحمد نجيب، لاعب المنتخب الوطني للباراكانوي المركز الرابع في نهائي A في مسابقة القارب الفردي K12 لمسافة 500م في الباراكانوي وذلك في منافسات كأس العالم للكانوي سبرنت والباراكانوي المقامة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر في مدينة سيجيد بالمجر.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من اللاعبين: مؤمن مهران، وأحمد البدويهي، وأحمد نجيب، وسماء فاروق، وفرح محسن، تحت قيادة المدرب عمرو توفيق.