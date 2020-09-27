الأهلي يفقد جهود رامي ربيعة ثلاثة أسابيع

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها رامي ربيعة مدافع الفريق كشفت ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين ثلاثة وأربعة ‏أسابيع.‏

وقال "عبد الحفيظ"، إن "ربيعة" سوف يغيب عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك محاولات تجرى من أجل تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل ‏المغرب التي سوف تقام في مصر.‏

وتعرض ربيعة لإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي أمس أمام طنطا، التي أقيمت على استاد ‏الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى خلال ‏الساعات الأخيرة أشعة كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.‏