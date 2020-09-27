نيوكاسل ينتزع تعادلا قاتلا من توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. فيديو

انتزع فريق نيوكاسل يونايتد تعادلا قاتلا من نظيره توتنهام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد جاريث بيل لاعب توتنهام الجديد المعار من ريال مدريد مؤخرا، في المدرجات لمؤازرة السبيرز أمام نيوكاسل.

وأنهى فريق توتنهام الشوط الأول متقدما عن طريق مهاجمه الأرجنتيني لوكاس مورا في الدقيقة 25.

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ورغم سيطرة توتنهام على معظم أوقات الشوط الثاني من المباراة، إلا نيوكاسل استطاع أن ينتزع فوزا قاتلا، عن طريق كاليوم ويسلون من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد توتنهام إلى النقطة الرابعة في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز التاسع.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرًا عن قرار عودة الجماهير إلى مدرجات مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.