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جنش يحرس عرين الزمالك أمام الجونة اليوم

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يعود محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك لحراسة مرمى الفريق في مواجهة الجونة التي ستقام مساء اليوم على استاد القاهرة في بطولة الدوري.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، عن أن الحارس محمود جنش سوف يكون في حراسة مرمى الزمالك اليوم وفقا لخيارات طارق يحيى الذي سيتولى المباراة.

بينما سوف يجلس محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء للفريق الأبيض.

وكان "جنش" جلس احتياطيا في مباراة الزمالك الماضية أمام طنطا، التي فاز بها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان حارس المرمى محمد ابو جبل، الذي كان يحرس مرمى الأبيض بشكل أساسي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويدخل الزمالك المباراة اليوم مُحتلًا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة. بعدما خاض 29 مباراة  فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض أيضا 29 مباراة.

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