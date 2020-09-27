يعود محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك لحراسة مرمى الفريق في مواجهة الجونة التي ستقام مساء اليوم على استاد القاهرة في بطولة الدوري.
وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، عن أن الحارس محمود جنش سوف يكون في حراسة مرمى الزمالك اليوم وفقا لخيارات طارق يحيى الذي سيتولى المباراة.
بينما سوف يجلس محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء للفريق الأبيض.
وكان "جنش" جلس احتياطيا في مباراة الزمالك الماضية أمام طنطا، التي فاز بها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان حارس المرمى محمد ابو جبل، الذي كان يحرس مرمى الأبيض بشكل أساسي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويدخل الزمالك المباراة اليوم مُحتلًا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة. بعدما خاض 29 مباراة فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض أيضا 29 مباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنش يحرس عرين الزمالك أمام الجونة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.