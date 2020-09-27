نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي " 1-1 " فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الإنجليزي من العودة بنقطة التعادل من ميدان وايت هارت لين بالتعادل أمام صاحب الأرض فريق نادي توتنهام بهدف لكلاً منهما في الجولة الثالثة من البريميرليج.

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