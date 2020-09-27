نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة أرسنال بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تدريباته اليوم الأحد مع فريقه استعدادا لمواجهة أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.