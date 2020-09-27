تعرف على موقف النني من المشاركة مع أرسنال أمام ليفربول بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره ليفربول غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال لمواجهة ليفربول: حراسة المرمي: لينو. Advertisements خط الدفاع: تيريني، لويز، بيرلين، جابريل. خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، ساكا. خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان. ويتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني على مقاعد البدلاء.

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