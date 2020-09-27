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السد القطري يغادر أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد القطري يغادر أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ فريق نادي بيرسبوليس الإيراني فريق نادي السد القطري بالفوز عليه بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد المدينة التعليمية لحساب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الفريقان قد أنهيا الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب عيسى الكسير في إهداء هدف الفوز الوحيد للفريق الإيراني.

وشهدت المباراة خروج اللاعب سيامك نعمتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ويُعتبر الفريق الإيراني ثالث الأندية التي تحصد بطاقة العبور للدور ربع النهائي بعد الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي.

 

 

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