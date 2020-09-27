نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة السد ضد بيرسبوليس الإيراني " 0-1 " فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق نادي السد القطري لصدمة من العيار الثقيل بعد أن مُنيت كتيبة الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز للخسارة على يد بيرسبوليس الإيراني بهدف مقابل لا شيء ليودع العملاق القطري المنافسات من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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